GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki tören
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin çocuklarla birlikte katılanları selamlaması
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile çocukların çelenk sunması
İstiklal Marşı ve şiir okunması
Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yanındaki 2 çocukla, törene katılanları selamladı.
Tepe ile beraberindeki çocukların, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören, çocuklar şiir okumasıyla son buldu.
Kaynak: AA
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