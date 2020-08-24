GAZİANTEP 3 bacaklı doğan buzağıya protez bacak istiyor - Son Dakika

3 bacaklı doğan buzağıya protez bacak istiyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Demir, 3 bacaklı olarak doğan buzağısına protez bacak taktırmak istiyor. Demir, "Ailece buzağıyı çok sevdik ve özel ilgi gösteriyoruz" dedi.

Örtülü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hacı Demir'e ait inek, 1 hafta önce 3 bacaklı buzağı doğurdu. Sol ön ayağı olmayan buzağı, görenleri şaşırttı. Olayı duyan çok sayıda kişinin görmeye geldiği 3 bacaklı buzağının sahibi Demir, "İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Buzağımızın 3 bacaklı doğması bizi şaşırttı. Ailece buzağıyı çok sevdik ve özel ilgi gösteriyoruz. Buzağımıza ilerleyen süreçte protez taktırmak istiyorum" dedi.

Veteriner hekim Bülent Durna ise anomali olarak doğan buzağının şimdilik küçük olduğu için rahat hareket edebildiğini ancak ilerleyen süreçte gövdesinin ağırlaşmasıyla hareket kabiliyetinin azalacağını belirterek, "Buzağıya protez takılabilir gibi gözüküyor. Bunun için operasyon geçirmesi gerekecek. Konuyla ilgili iyi bir araştırma yapıp, protez için karar vereceğiz" diye konuştu.

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