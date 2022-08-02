Son dakika haberi: Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı

02.08.2022 09:26

Son dakika haber... - Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı Vatandaşlar, ilk kez gördükleri atlı polislere yoğun ilgi gösterdiler Gaziantep sokaklarında ilk defa devriye atan Atlı Polis Birliği vatandaşlarda büyük merak uyandırdı.

- Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı

Vatandaşlar, ilk kez gördükleri atlı polislere yoğun ilgi gösterdiler

GAZİANTEP - Gaziantep sokaklarında ilk defa devriye atan Atlı Polis Birliği vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Atlı polisleri gören vatandaşlarla çocuklar hem şaşırdı hem de yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği'nin Gaziantep'teki devriyesi başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Gaziantep'e gelen birlik, kent merkezindeki ilk devriyesini attı. Festival Park'tan başlayarak Demokrasi Meydanı'na kadar uzanan bölgede devriye atan birliğe, vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Atlı polisler merak uyandırdı

Gaziantep'te ilk defa devriye atan atlı polisleri gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de yoğun ilgi gösterdi. Kimi vatandaşlar atları severken kimi ise atlı polislerin yanına giderek fotoğraf çektirdi ve öz çekim yaptı.

Atlara yoğun sevgi gösteren çocuklar da atları sevdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı polislerin devriyesi Gazianteplilerin merak ve hayranlık dolu bakışları arasında son buldu. Bir hafta boyunca Gaziantep sokaklarında görev yapacak olan birlik, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde devriye atacak.

Devriyenin ardından açıklama yapan Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, atlı birliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu birliğin Gaziantep'e kurulması da en büyük temennimizdir" dedi.

"Çok yoğun bir ilgi var"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Birliği'nin Gaziantep'e geçici görevle geldiğini söyleyen Müdür Nacar, "Hem bir algı oluşturmak hem vatandaşımıza bu birimimizi tanıtmak amacıyla İl Emniyet Müdürümüzün direktifleri doğrultusunda bir hafta burada görev yapacaklar. Bu sürede atlarımız bağlı binicileriyle birlikte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dolaşacaklar. Vatandaşlarımız bu birimi yeni görüyor. Çok yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar özellikle çocuklarda atlara karşı ilgi var. Umarım bu ilgiye bizde layık oluruz. Bu birliğin Gaziantep'e kurulması da en büyük temennimizdir" diye konuştu.

(MAE-SVY-LO-Y)

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı - Son Dakika

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