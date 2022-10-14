Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın

14.10.2022 17:34

Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın Alevler binayı kapladı Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı.

Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın

Alevler binayı kapladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı. Alevlerin binayı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 111 nolu sokakta bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle ecza deposunda yangın çıktı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler binayı kapladı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binayı kapladığı yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ecza deposunda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olay sonrası ecza deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın - Son Dakika

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