Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

11.10.2022 10:30
Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te yapılan fuhuş operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan fuhuş operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çilingir yardımıyla girilen adreslerden tomar tomar para çıkarken, gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer yemini olayları ile ilgili operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda kentte fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini yapan 20 şüpheli yakalandı.

Adreslerden tomar tomar para çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahısların çilingir yardımıyla girilen adreslerinde ise tomar tomar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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