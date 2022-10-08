Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te aranan 12 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te aranan 12 şahıs yakalandı

08.10.2022 12:21
Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te aranan 12 şahıs yakalandı

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 585 şahıs sorgulanarak 250 araç kontrol edildi.

Gaziantep'te okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 585 şahıs sorgulanarak 250 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların önünde ve çevresinde huzur güven uygulaması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen uygulamada 17 park-bahçe, 10 büfe, 7 internet-oyun salonu olmak üzere toplam 34 umuma açık yer denetlendi. Uygulama ile 585 şahıs sorgulanarak 250 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemler yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te aranan 12 şahıs yakalandı - Son Dakika

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