Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların önünde ve çevresinde huzur güven uygulaması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen uygulamada 17 park-bahçe, 10 büfe, 7 internet-oyun salonu olmak üzere toplam 34 umuma açık yer denetlendi. Uygulama ile 585 şahıs sorgulanarak 250 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemler yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te aranan 12 şahıs yakalandı - Son Dakika

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