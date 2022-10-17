Gaziantep haberi: Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı

Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 740 polisler 46 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 661 şahıs sorgulandı. Uygulamada araması bulunan 22 kişi yakalandı.

Gaziantep'te huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işlemesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla 98 ekip ve 740 personel ile huzur uygulaması yapıldı. Kentteki 46 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde faaliyet gösteren araç kiralama şirketleri, oteller ve günübirlik evlerin de kontrolü gerçekleştirildi. Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları uygulamasında 6 bin 661 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Toplamda bin 723 aracın kontrol edildiği denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 59 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi.