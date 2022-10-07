Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El-Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te terör operasyonu - Son Dakika

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