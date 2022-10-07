Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu - Son Dakika
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Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu

07.10.2022 12:32

Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu Gaziantep'te 2 aylık bebek öldü, annesi baygın halde bulundu Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın halde bulundu.

Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu

Gaziantep'te 2 aylık bebek öldü, annesi baygın halde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu caddede bulunan bir evde 2 aylık erkek bebek cesedi, hemen yanında ise bebeğin annesi baygın ve bitkin halde bulundu. Psikilojik sorunları bulunduğu ileri sürülen anne hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu - Son Dakika

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