Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu

Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu
Gaziantep'te 2 aylık bebek öldü, annesi baygın halde bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu caddede bulunan bir evde 2 aylık erkek bebek cesedi, hemen yanında ise bebeğin annesi baygın ve bitkin halde bulundu. Psikilojik sorunları bulunduğu ileri sürülen anne hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.
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