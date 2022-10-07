Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu caddede bulunan bir evde 2 aylık erkek bebek cesedi, hemen yanında ise bebeğin annesi baygın ve bitkin halde bulundu. Psikilojik sorunları bulunduğu ileri sürülen anne hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te vahşet: 2 aylık bebek ölü bulundu - Son Dakika

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