GAZİANTEP 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin telefonu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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