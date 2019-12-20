Gaziantep 3 yıldır aranan erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış - Son Dakika
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Gaziantep 3 yıldır aranan erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış

6 saat önce

3 yıldır aranan Erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmışGaziantep'te 2017 yılında kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın ortağı Cahit Ergül tarafından arazi anlaşmazlığı nedeni ile öldürüldüğü belirlendi.

3 yıldır aranan Erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış

Gaziantep'te 2017 yılında kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın ortağı Cahit Ergül tarafından arazi anlaşmazlığı nedeni ile öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 6 şüphelinin, Erbay'ın cesedini parçalara ayırarak yaktıkları da ortaya çıktı.

Olay, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Muharrem Erbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Erbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis soruşturmayı sürdürürken, bir televizyon kanalında yayınlanan programa kızını aramaya giden Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Programa daha sonraki günlerde de katılan Cahit Ergül, kız kardeşi Zeynep Ergül ile akrabaları M.E., A.E., A.E. ve E.M., kayıp olarak aranan Erbay ile ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken, diğer şüpheliler Mehmet Muharrem Erbay'ı, Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban gittiği belirlenen Erbay'ın cesedinin bulunmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.

Gaziantep 3 yıldır aranan erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış

Gaziantep, Arıl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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