Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

59 dakika önce

GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 5 ayrı iş yerinden sigara çalan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalandı.

GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 5 ayrı iş yerinden sigara çalan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tututklandı.
Gaziantep'te, 5 ayrı market ve büfe sahibi farklı tarihlerde polis ihbar hattını arayarak sigara almak için iş yerine gelen bir kişinin istediklerini aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin M.C.E. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.C.E., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GAZİANTEP 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe internetten hoca arıyor! 2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı! Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP 5 İŞ YERİNDEN SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]