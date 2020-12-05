Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü - Son Dakika

Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü

05.12.2020 10:39
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Suriye'deki iç çatışmalar ve operasyonlar, gastranomi, ihracat gibi bir çok alanda Türkiye'nin en gözde şehirlerinden olan Gaziantep sokakları, 56 saatlik kısıtlama ile adeta hayalet şehre döndü.

Suriye sınırındaki kentlerden olan gastronomi ile de sık sık dünya gündemine gelen Gaziantep, 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan cadde ve sokaklar ile tarihi, kültürel alanlar bomboş kaldı. Kentin en işlek caddelerinden olan Karagöz, Gaziler ve Kalaaltı mevkindeki tarihi sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan iç ve dış ticaretin en önemli kentleri arasında yer alan Gaziantep'te, fabrikalar çalışmalarını sürdürürken kısıtlamadan muaf olanlar ise sabahın erken saatlerinde özel ve toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitti. - GAZİANTEP

Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü
Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü

Koronavirüs, Gaziantep, Hayalet, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 56 saatlik kısıtlamada hayalet şehre döndü - Son Dakika


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