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Gaziantep'ten 38 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı - Son Dakika

Gaziantep'ten 38 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı

06.07.2021 15:35
Gaziantep'ten 38 firma

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kentteki 38 firmanın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldığını bildirdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kentteki 38 firmanın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldığını bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, listede yer alan firmaları tebrik ederek Gaziantep'in her yıl artan bir performansla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan firma sayısı geçen yıl 35 iken bu yıl bu sayının 38'e yükseldiğini ifade eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İSO tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 araştırmasında bir önceki yıl 35 firma ile yer alan Gaziantep, yükseliş geleneğini bozmayarak bu rakamı 38'e çıkartmayı başardı. Geçtiğimiz ay açıklanan İlk 500 listesine de 29 firma ile giren Gaziantep, ikinci 500 listesinde yer alan 38 firmayla birlikte Türkiye'nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısını 67'ye yükseltti. Geçtiğimiz günlerde ihracat rekoru kıran iş insanlarımızla gururlandık. Bugün ise Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alma başarısı gösteren 67 firmamızla gururlanıyoruz. Araştırma sonuçları da gösteriyor ki KOBİ'lerin ihracat performansı listeye olumlu yansımış, İSO İkinci 500'ün ihracatı yüzde 1,2 artırmış. Listede yer alan tüm KOBİ'lerimizin 2020 yılının zorlu ekonomik iklimine rağmen göstermiş oldukları bu performanstan dolayı tebrik ediyorum."

Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisinde en fazla firmaya sahip 4. il olduğuna dikkati çeken Yıldırım,"2018 yılında 57, 2019 yılında 61 ve 2020 yılında 67 firmamızla yer aldık. Bu verilerle birlikte İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nin ardından 4. sırada yer alıyoruz. Yine açıklanan araştırma sonuçlarını incelediğimizde geçtiğimiz yıl listede yer alan 13 firmamızın da sıralamasını yükselttiğini görüyoruz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine yükselişleri konuşacak, firmalarımızla gururlanmaya devam edeceğiz. Ben bu başarıda büyük emeği olan 67 firmamızın yönetim kadrosuna ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Güçlü firmalarımızla şehrimiz çok daha iyi noktalara gelecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten 38 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 38 firma 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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