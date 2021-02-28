Gaziantep 8 maçta 6 puan topladı - Son Dakika

Gaziantep 8 maçta 6 puan topladı

28.02.2021 10:41
Gaziantep 8 maçta 6 puan topladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde ederek ciddi puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde ederek ciddi puan kayıpları yaşadı.

Lige Avrupa'ya gidebilme hedefiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, sezon başında yakaladığı başarılı grafiğin uzağında kaldı.

Ligin 19. haftasında HES Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerek 34 puanla 3. sırada kendisine yer bulan Gaziantep, bu maçtan sonra çıktığı son 8 maçın sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Bu süreçte 4 kez yenilip, 3 kez de berabere kalan Gaziantep, tek galibiyetini de sahasında Göztepe'yi 2-0 yenerek elde etti.

Ligde 27. haftada 40 puana ulaşan Gaziantep ekibi, maç fazlasıyla 7. sıraya geriledi. Önceki haftalarda hücum futboluyla öne çıkan Gaziantep, son haftalarda ise gol yollarında suskun kaldı.

Pinto'nun karnesi

Gaziantep, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ligin 21. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasına yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile çıktı ve bu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Geriden kalan haftalarda Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile 6 maça çıkan kırmızı-siyahlılar, sadece tek galibiyet elde etti. 22. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip daha sonra Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Gaziantep, 24. haftada sahasında Göztepe'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Son iki haftada da Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep, kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Gaziantep, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep 8 maçta 6 puan topladı - Son Dakika Spor


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