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GAZİANTEP 9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu 19 gözaltı

24 dakika önce

9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu 19 gözaltıGaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu 19 gözaltı
Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'sikke' isimli sanal para oluşturarak satışa sunılduğu ve hileli işlemler ile 122 kişiden 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistlerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Yalova ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, dijital materyaller ele geçiren polis, 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme, hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.
GAZİANTEP 9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu 19 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
cumhuriyet başsavcılığı, gaziantep, Güncel
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