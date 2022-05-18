Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor

18.05.2022 12:50
Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor

Tarihi dokusuyla kültür turizminde önemli bir potansiyele sahip Gaziantep, İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı ile de ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi dokusuyla kültür turizminde önemli bir potansiyele sahip Gaziantep, İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı ile de ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan müzede, 518 heykel sergileniyor.

Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında geçen yıl başlanan kurtarma kazılarına devam edecek.

Öte yandan, Türk-İtalyan arkeolojik kazı ekibince yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ve 2007 yılında ziyarete açılan İslahiye ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan ve bölgenin en büyük höyüklerinden biri olan Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı da ziyaretçilerinin gözdesi oldu.

M.Ö. 2 binde önemli bir krallık merkezi olan Tilmenhöyük'te yapılan kazılar sonucunda, Geç Kalkolitik Çağ'da başlayan ve geniş bir zaman dilimini kapsayan tabakalaşma tespit edilirken höyükte Orta Tunç Çağı yerleşmeleri ve bu çağa ait birçok yapı grubu yer alıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yesemek'i geçen yıl toplam 11 bin 500 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu sayının 2022'de 20 binin üzerine çıkmasını öngördüklerini vurguladı.

Tilmenhöyük'te yapılacak çalışmaların ardından bölgenin turizm cazibesinin artacağını ifade eden Çomak, Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nın ise 1 Ocak-1 Mayıs 2021'e kadar bin 538, 2022 yılının aynı tarihlerde de bin 124 kişi tarafından gezildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Müze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep açık hava müzeleriyle de ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement