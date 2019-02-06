Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile...
12 dakika önce
Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 2(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:23 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı