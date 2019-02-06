Son Dakika Haberleri: Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile...

Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile...

12 dakika önce

Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 2(Tür: Yurt)

Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile..., System.String[]
Gaziantep - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

Fatma Şahin, Abdülhamit Gül, Gaziantep, Güncel
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