Son Dakika Haberleri: Gaziantep Adalet Bakanı Gül, Kebapçıda Ocağın Başına Geçti

Gaziantep Adalet Bakanı Gül, Kebapçıda Ocağın Başına Geçti

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, kebapçıda ocağın başına geçtiGaziantep'te esnaf ziyaretlerini sürdüren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir kebapçıda ocağın başına geçti.

Adalet Bakanı Gül, kebapçıda ocağın başına geçti

Gaziantep'te esnaf ziyaretlerini sürdüren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir kebapçıda ocağın başına geçti. Bakan Gül, pişirdiği kebapları vatandaşlara ikram etti.

Gaziantep Kalesi çevresinde bulunan esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışanlarla sohbet etti. Bir kebapçıda ocağın başına geçen Bakan Gül, pişirdiği yemekleri vatandaşlara ikram etti. Bakan Gül, yöresel yemekleri tanıtan sosyal medya fenomenleri ile de çay ocağında bir araya gelerek sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

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