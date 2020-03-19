Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep-Adana otobanında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep- Adana otobanında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Adana otobanında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, bir kamyonet ve bir tır olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bazı araçlar kaygan yolda savrularak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından durum trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Yaşanan kazanın ardından otobandaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:18 Kaynak: İHA

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