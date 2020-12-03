Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı - Son Dakika

Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı

03.12.2020 15:54

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman adliyelerine HES koduyla giriş başladı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman adliyelerine HES koduyla giriş başladı.

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle adliye girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman adliyelerine de HES koduyla giriş başladı.

Adliyelerin vatandaş, personel, avukat ve protokol girişlerinde bulunan görevlilerce HES kodu sorgulaması yapılıyor. Kodu bulunmayan vatandaşlar ise personelin yardımıyla HES kodu alarak binaya girebiliyor.

Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adliyelere HES kodu ile giriş uygulaması başladı
Adliyelere HES kodu ile giriş uygulaması başladı
Adliyelere HES kodu ile giriş uygulaması başladı
Adliyelere HES kodu ile giriş uygulaması başladı

Gaziantep, HES kodu, Adalet, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adliyelere 'HES kodu' ile giriş uygulaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak         
15:52
İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı         
15:43
Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü         
15:36
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu         
15:34
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti         
14:52
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar         
11:33
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 16:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei