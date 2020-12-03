Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı - Son Dakika

Adliyelere "HES kodu" ile giriş uygulaması başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman adliyelerine HES koduyla giriş başladı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman adliyelerine HES koduyla giriş başladı. Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesiyle adliye girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman adliyelerine de HES koduyla giriş başladı. Adliyelerin vatandaş, personel, avukat ve protokol girişlerinde bulunan görevlilerce HES kodu sorgulaması yapılıyor. Kodu bulunmayan vatandaşlar ise personelin yardımıyla HES kodu alarak binaya girebiliyor. Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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