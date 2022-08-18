Yaz kararnamesi ile Gaziantep'e tayin olan Serkan Harmankaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Murat Akaslan 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

Hakimler Savcılar Kurulunun müstemir yetki kararnamesi kapsamında daha önce 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Fikret Ataç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanı oldu. 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 2. Sulh Ceza Hakimi Yunus Emre Oral atandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep Adliyesi'nde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.