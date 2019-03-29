Son Dakika Haberleri: Gaziantep Adliyesi Personeline Teşekkür ve Tebrik Belgesi

Gaziantep Adliyesi Personeline Teşekkür ve Tebrik Belgesi

45 dakika önce

Gaziantep Adliyesinde göreve yeni başlayan 135 zabıt katibi, mübaşir ve teknisyen ile görevde 25 yılını tamamlayan personellere düzenlenen törenle tebrik ve teşekkür belgesi verildi.

Gaziantep Adliyesi Personeline Teşekkür ve Tebrik Belgesi, System.String[]
Gaziantep Adliyesinde göreve yeni başlayan 135 zabıt katibi, mübaşir ve teknisyen ile görevde 25 yılını tamamlayan personellere düzenlenen törenle tebrik ve teşekkür belgesi verildi.

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, konferans salonunda düzenlenen törende, göreve yeni başlayan, aralarında zabıt katibi, mübaşir ve teknisyenin bulunduğu 135 personele, Adalet Bakanlığınca hazırlanan tebrik belgesini verdi. Adliyede görevinde 25 yılını tamamlayan 35 personele de teşekkür belgesi takdim edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı belgenin ilk defa verildiğini belirten Ercan Kumhak, yaptığı konuşmada, bu değerli meslekte, böylesine değerli bir millete hizmet etmenin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bu aziz milletin adalete ulaşmasına vesile olmak çok önemli. Bu nedenle manevi tatmini çok yüksek bir meslek. Elbette her işin acemiliği zordur. Bu aşamada sizlerin biraz daha gayretli olması lazım. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Kısa sürede öğrenirseniz en çok size faydası olur. Gayretle çalışırsanız muvaffak olursunuz. Halkımız, en az zahmetle işini halledip gitmeli. Onların derdine derman olmalıyız" diye konuştu.

Törenin ardından personeller, hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

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