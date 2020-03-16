Gaziantep Adliyesinde bazı duruşmalara

Gaziantep Adliyesindeki bazı duruşmalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ertelendi.

Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemelerin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Kovid-19'a ilişkin tedbirler kapsamında gönderdiği yazı doğrultusunda kararlar aldıklarını söyledi.

Komisyon olarak genel bir karar alınmadığını belirten Alçık, her mahkemenin HSK'nin tavsiyesi doğrultusunda, kendi dosyaları kapsamında yaptıkları incelemenin ardından gerekli tedbiri aldıklarını kaydetti.

Bu arada, Gaziantep Adliyesinde bazı duruşmalar iki haftadan az olmamak üzere ertelendi.