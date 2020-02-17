Gaziantep, Afyonkarahisar'da tanıtılacak - Son Dakika
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Gaziantep, Afyonkarahisar'da tanıtılacak

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından 19-23 Şubat tarihleri arasında Gaziantep tanıtım günleri düzenlenecek.

Gaziantep, Afyonkarahisar'da tanıtılacak, System.String[]

Afyonkarahisar'da Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından 19-23 Şubat tarihleri arasında Gaziantep tanıtım günleri düzenlenecek.

Tanıtım günleri dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan etkinlik organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, bu tür fuarların modern çağların en önemli kültür paylaşım alanlarından olduğunu belirtti.

Gelişen teknoloji ile sınırların kalktığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Gastronomi ve Gaziantep Tanıtım Günleri 19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar fuar alanında gerçekleştirilecek. Gaziantep Valiliği'nin himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gaziantep Dernekleri Konfederasyonu önderliğinde yapılacak. Etkinliğin amacı, Gaziantep'i her yönüyle Türkiye'ye tanıtmak, bunun yanı sıra Gaziantep'in ve Gazianteplilerin kalkınmasına katkı da bulunmaktır. İleride bu etkinliğimizi uluslararası alana taşıyıp Gaziantep'in uluslararası tanıtımını sağlamak temel hedefimizdir."

Afyonkarahisar ile Gaziantep arasında bir köprü oluşturmayı da hedeflediklerini dile getiren Doğan, "Afyonkarahisar'ın kültürüne güvendiğimiz için buradayız. Afyonkarahisarlıların yeme içmeyi çok sevdiğini biliyoruz. Afyonkarahisar da gastronomi şehirleri arasına girdi. Yemek kültürünün bize yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla yemek çeşidine sahip olduğunu biliyoruz. Neticede iki şehir de gastronomi şehri. Afyonkarahisar'ı da Gaziantep'te ağırlamayı isteriz. Belediye başkanlığından aldığımız muvafakat name ile burada bu etkinliği yapıyoruz burada birkaç konuk şehrimiz dışında satılan tüm ürünlerin Gaziantep şehrine özgü ürünler olduğunun garantisidir bu belge." diye konuştu.

Gaziantep, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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