GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde köpeklerden korkarak kaçan kedi, belediye bahçesinde bulunan çam ağacına tırmandı. Kedinin 2 gündür inemediğini fark edenlerin çağrısıyla gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi indirdi. Ağaçtan indirilen kedi, yere bırakılmasıyla gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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