GAZİANTEP Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama
27 dakika önce
Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklamaGaziantep'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliğinin saptanmasının ardından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama Gaziantep
'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliğinin saptanmasının ardından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serinevler Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde otomobille gelen bir kişi, market bölümünde kimsenin olmadığını fark edince, yüzünü maske ile gizleyerek içeri girdi. Kimsenin bulunmadığı marketin raflarındaki sigaralar ile yazar kasasındaki paraları çalan şüpheli, daha sonra otomobiliyle kaçtı. Olayın fark edilmesinin ardından görevlilerin ihbarıyla soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İ.T. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve çaldığı sigaralara el konulan İ.T. emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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