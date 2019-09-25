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Gaziantep akraba aileler arasında boşanma kavgası 2 ölü, 3 yaralı

35 dakika önce

Akraba aileler arasında boşanma kavgası 2 ölü, 3 yaralıGaziantep'te boşanma aşamasındaki çiftin birbirine akraba yakınları arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada İmam Kaya (54) ve Ümit Kaya (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

Akraba aileler arasında boşanma kavgası 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çiftin birbirine akraba yakınları arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada İmam Kaya (54) ve Ümit Kaya (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti 5 gün önce tartıştı. Zülfiye Kaya 3 çocuğunu alarak aynı mahallede bulunan babasının evine gitti. Çiftin boşanma aşamasına gelmesi üzerine Fatih Kaya'nın yakınları Zülfiye Kaya'yı almak için babası İmam Kaya'nın evine gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere götürdü. Ağır yaralanan İmam Kaya ile Fatih Kaya'nın kardeşi Ümit Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Hayatını kaybeden İmam Kaya ve Fatih Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep akraba aileler arasında boşanma kavgası 2 ölü, 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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