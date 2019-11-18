Son Dakika Haberleri: Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı
Son Dakika Spor Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı - Son Dakika Spor

Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı

6 saat önce

TFF kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı, ligin iddialı ekiplerinde olan Hakkari gücü spor kadın takımını 2-0'lık net bir skorla geçti.

Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı, System.String[]

TFF kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı, ligin iddialı ekiplerinde olan Hakkari gücü spor kadın takımını 2-0'lık net bir skorla geçti.


Kadınlar Futbol Ligi'nde 4. haftayı da galibiyet ile kapatan Gaziantep temsilcisi Alg Spor ligin iddialı ekiplerinden olan Hakkari gücü spor kadın futbol takımını 2-0'lık net bir skor ile geçmeyi bildi. Maç boyunca tempo hiç düşmedi. Özellikle Gaziantep Alg Spor Takımı çok fazla gol pozisyonu kaçırdı. 3 topun direkten döndüğü maçta, Gollerin ilkini Medine Erkan 37. Dakikada attı, ikinci golü ise dk 83'te Ebru Topçu penaltıdan attı.


"Gaziantep'i takıma sahip çıkmaya çağırıyoruz"


Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise, "Tüm Gaziantep halkını takımımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu takım 3. Ligden yükselerek 1. Lige kadar büyük bir azim ve başarı ile çıktı. Şimdi hedefimiz şampiyonlar ligi. Bu zorlu maratonda Gazianteplileri hem içeride hem dışarıda maçalarımıza bekliyoruz " dedi.


Gaziantep Alg Spor bu skor ile ligde 2. sıradaki yerini korudu. - GAZİANTEP

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı
Kadın'da Mucize Doktor sürprizi! Ali Vefa konuk oyuncu olarak diziye dahil oluyor Başarının adı Şenol Güneş! Denizli ve Terim'i geride bıraktı Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:55:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]