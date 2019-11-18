Gaziantep Alg Spor 4'te 4 yaptı

TFF kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı, ligin iddialı ekiplerinde olan Hakkari gücü spor kadın takımını 2-0'lık net bir skorla geçti.



Kadınlar Futbol Ligi'nde 4. haftayı da galibiyet ile kapatan Gaziantep temsilcisi Alg Spor ligin iddialı ekiplerinden olan Hakkari gücü spor kadın futbol takımını 2-0'lık net bir skor ile geçmeyi bildi. Maç boyunca tempo hiç düşmedi. Özellikle Gaziantep Alg Spor Takımı çok fazla gol pozisyonu kaçırdı. 3 topun direkten döndüğü maçta, Gollerin ilkini Medine Erkan 37. Dakikada attı, ikinci golü ise dk 83'te Ebru Topçu penaltıdan attı.



"Gaziantep'i takıma sahip çıkmaya çağırıyoruz"



Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise, "Tüm Gaziantep halkını takımımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu takım 3. Ligden yükselerek 1. Lige kadar büyük bir azim ve başarı ile çıktı. Şimdi hedefimiz şampiyonlar ligi. Bu zorlu maratonda Gazianteplileri hem içeride hem dışarıda maçalarımıza bekliyoruz " dedi.



Gaziantep Alg Spor bu skor ile ligde 2. sıradaki yerini korudu. - GAZİANTEP