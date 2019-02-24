Son Dakika Haberleri: Gaziantep Alg Spor Zorlu Maçta 1 Puan Aldı

Gaziantep Alg Spor Zorlu Maçta 1 Puan Aldı

51 dakika önce

TFF Kadınlar 1.Ligin Gaziantep temsilcisi ALG Spor Kulübü kadın futbol takımı, ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kdz Ereğli Kadın Futbol Takımı müsabakasından golsüz beraberlik ile ayrıldıKarşılaşmada üstünlüğünü daima koruyan Gaziantep temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı.

Gaziantep Alg Spor Zorlu Maçta 1 Puan Aldı, System.String[]
TFF Kadınlar 1.Ligin Gaziantep temsilcisi ALG Spor Kulübü kadın futbol takımı, ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kdz Ereğli Kadın Futbol Takımı müsabakasından golsüz beraberlik ile ayrıldı

Karşılaşmada üstünlüğünü daima koruyan Gaziantep temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı. Pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantep ALG Spor Kulübü futbolcuları, deplasmanda karşılaştığı müsabakada gol atamadı. Rakip takımında topu filelerle buluşturamadığı müsabaka, 0-0 beraberlik ile sona erdi. Her iki takımda haftayı bir puanla tamamladı. En az mutlak 4 gol kaçırdıklarını belirten Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Biz daima galibiyet parolası ile maçlara çıkıyoruz ancak rakip takımlarda maçı almak istiyor tabii, her şeyimizi ortaya koyuyoruz sahaya çıkarken. Beraberlikte bizim için kötü sonuç değil ama çok gol kaçırdığımız için üzgünüz. Yılmak yok şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Tüm takımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Spor
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