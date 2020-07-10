Gaziantep ALGSPOR, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Geçtiğimiz sezon büyük rekabet yaşadığı Beşiktaş ile sezonu aynı puanla bitiren Gaziantep ekibi statü gereği oynanan şampiyonluk mücadelesini kaybedince tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Ligi ikinci bitirme başarısı göstermişti. Bu sezon, oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep ALG Spor, lig liderliğini ve UEFA Şampiyonlar Ligine katılmayı hak etmeyi başardı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-0 yenen sarı-grili takım TFF'nin, lider götürdüğü ligi tescil kararıyla büyük mutluluk yaşadı.



ALİ GÖZCÜ: "HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"



Kulüp Başkanı Ali Gözcü, büyük gurur yaşadıklarını belirterek: "Sezonu normal bir şekilde tamamlayarak liderliğimizi pekiştirmek isterdik; ama nasip böyleymiş. Gerçekten bunu çok hak ettik, çok çalıştık, çabaladık, yılmadık. Malzemecisinden, teknik ekibine; oyuncusundan yöneticisine ve hiç şüphesiz taraftarlarımızın desteğiyle bu zaferi hep birlikte hak ettik. Bizi bir başka gururlandıran şey şehrimizi Avrupa'da temsil edecek olmanın mutluluğu, heyecanı ve bir ilki gerçekleştirmenin coşkusudur. İnşallah şehrimize, ülkemize yakışır sonuçlar almaya devam ederiz" dedi.



"HER FIRSATTA YANIMIZDA OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Başkan Gözcü şöyle devam etti:



"Valimiz Davut Gül'ün şehrimize geldiği günden bu yana spora verdiği önemle birlikte takımımıza verdiği değer bizim için önemliydi. Her fırsatta yanımızda olan başta Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte ilçe belediye başkanlarımız Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte tüm oda ve dernek başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."



'HOCAMIZ VE TAKIMIMIZLA GURUR DUYDUM'



Kulüp Başkanı Ali Gözcü son olarak teknik ekip ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bence alkışın en büyüğünü onlar hak ediyor... Biz mutfağın bir kısmındayız ama onlar büyük özveri ve fedakarlık göstererek bu şampiyonluğun mimarı oldular... Büyük özveri ile çalışan başta hocamız Aslı Canan Sabırlı ve tüm oyuncularımıza verdikleri bu mücadele emekten dolayı teşekkür ediyorum... Onları yürekten alkışlıyor ve hocamızla, oyuncularımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.