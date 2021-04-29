Gaziantep ALGSPOR Yarı Finalde 2-0

T. Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu çeyrek final maçında Gaziantep ALGSPOR, Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maça oldukça hızlı başlayan Gaziantep ALGSPOR, golcü isimleri Sunday ve Toure ile Kayseri kalesinde yoğun baskı kurdu. Sarı-Grili takım dakikalar 33'ü gösterdiğinde Esther Sunday ile öne geçen golü attı. Kayseri ekibinin kalecisi İrem'i şık çalımla geçen Sunday'ın golüyle öne geçen Gaziantep ALGSPOR, devreyi 1-0 önde kapattı.

Fişi Toure çekti

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Gaziantep ALGSPOR, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne pozisyon fırsatı dahi tanımadı. Sahanın etkili isimlerinden biri olan ve 60. dakikada bir topu direkten dönen Bassıra Toure, 85. dakikada sahneye çıkarken, ilk gole benzer bir gole imza atarak takımını 2-0 öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi. Güzel bir futbolla Kayseri ekibini yenen ALGSPOR, 2-0'lık sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Grili takım bu akşam Ataşehir Belediyespor ile Beşiktaş maçının galibi ile 2 Mayıs'ta yarı final mücadelesi verecek. Maç sonunda ise ALGSPORLU Kadın futbolcularda büyük sevinç yaşandı. - GAZİANTEP