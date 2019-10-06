Gaziantep Alışveriş Günleri'ne doğru

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından ilki düzenlenecek Gaziantep Alışveriş Günleri, 12 - 20 Ekim tarihlerinde yapılacak.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, alışveriş günleriyle Gaziantep halkını indirimli ürünlerle buluşturarak kentin ticari hayatına canlılık katmak istediklerini belirtti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bir ilk olacak ve kent ekonomisine katkı sağlayacak bu organizasyonu düzenlemek için büyük çaba sarf edildi. Bizler de umuyoruz ki bu etkinlik, her sene daha geniş bir katılımla şenlik havasında geçecek geleneksel alışveriş günlerine dönüşür. Yüzde 9'dan yüzde 69'a varan indirimli ürünler Gazianteplilerle buluşturulacak."

Yıldırım, Gaziantep Alışveriş Günleri'nde 9 gün boyunca gerçek anlamda indirimli ürünlerin kent sakinleriyle buluşturulacağına işaret ederek kampanyaya katılan firmalar ve etkinlik detaylarına www.gto.org.tr adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.