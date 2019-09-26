Son Dakika Haberleri: Gaziantep "Alışveriş Günleri"ne hazırlanıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep "Alışveriş Günleri"ne hazırlanıyor

1 saat önce

Gaziantep'te 12-20 Ekim tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde başlayacak olan Alışveriş Günleri'nde firmalar, belirledikleri oranlarda indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturacak.

Gaziantep

Gaziantep'te 12-20 Ekim tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde başlayacak olan Alışveriş Günleri'nde firmalar, belirledikleri oranlarda indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturacak.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO eylül ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında yapıldı.

Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 12-20 Ekim tarihlerinde Gaziantep Alışveriş Günleri etkinliğini düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinlikte her firmanın kendi belirlediği oranlarda indirimli ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını kaydeden Teymur, şunları ifade etti:

"Hem tüketici kazansın hem de perakende sektörüne hareket gelsin. İnşaat sektöründen gıdaya, kuyumculuktan kozmetiğe birçok sektörde indirimli ürünler 12 Ekim'den 20 Ekim'e, 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında satışta olacak. Kampanyamıza tüm firmalarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ayrıca bu etkinliğimizin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan Yönetim Kurulumuza ve etkinlik düzenleme kurulumuza da sonsuz teşekkür ediyorum."

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep "Alışveriş Günleri"ne hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]