Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu
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GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu

22 dakika önce

GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu (ek)(Tür: Yurt)

GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu (ek)
(Tür: Yurt)
GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
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