GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu
22 dakika önce
GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu (ek)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu (ek)
(Tür: Yurt)
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