Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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