GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak - Son Dakika

GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak

Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacakGAZİANTEP ile özdeşleşen ve geçen yıl 70 bin ton civarında hasadı yapılan, yörede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığında bu yıl 300 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor.

Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak

GAZİANTEP ile özdeşleşen ve geçen yıl 70 bin ton civarında hasadı yapılan, yörede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığında bu yıl 300 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor. Yemeklerin yanı sıra özellikle baklava ve tatlıda kullanılıp, çerez olarak da tüketilen Antep fıstığı üreticisinin yüzünü güldürürken, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Bu sezon için çok heyecanlıyız. Beklentimiz 300 bin tonun üzerinde ve tüm zamanların en yüksek rekoltesini bu yıl alacağız" dedi.

İsmi Gaziantep ile özdeşleşen ve yoğunluğu Gaziantep ve Şanlıurfa'da olmak üzere 27 ilde üretilen Antep fıstığında, Cumhuriyet tarihinin en bereketli sezonu yaşanıyor. Bu yılın 'var yılı' ve hava sıcaklığının ürünün istediği yönde olmasının yanında dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile rekor düzeyde beklenen rekolte üreticinin yüzünü güldürüyor. Fıstıkta bereketli bir yıl öncesi üretici, her gün bahçelerini kontrol ederken açıklanacak fiyatlar ile de ürünün hak ettiği değeri görmesini bekliyor.

TARİHİ REKOLTE BEKLENTİSİ

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu yılın Antep fıstığı üreticisinin yüzünün güleceği yıl olacağını söyledi. Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası olarak her zaman üreticinin bilinçlenmesi ve veriminin artmasına yönelik desteklerde bulunduklarını ve bu çalışmalar ile ürün kalitesi ve miktarının son yıllarda arttığını ifade etti. Bu yıl içinde Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu 6 il, 23 ilçe ve 450'nin üzerinde köyde profesyonel ekip ile rekolte çalışmasının yürütüldüğünü belirten Tiryakioğlu, "Bir ay içerisinde ekibimiz çalışmasını tamamlayacak ve rekolte tahminimizi açıklayacağız. Ancak, şu an için Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini beklediğimizi ifade edebilirim. Bu sezon için çok heyecanlıyız. Bu yıl için beklentimiz 300 bin tonun üzerinde ve tüm zamanların en yüksek rekoltesini alacağız" dedi.

REKOLTE HER YIL DAHA DA ARTACAK

Fıstığın artık endüstriyel bir ürüne dönüştüğünü, son yıllarda tanıtımı ile ihracatının da arttığını dile getiren Ahmet Tiryakioğlu, şu anda dünyanın farklı ülkelerin de alım yapmak için rekolte açıklamasını beklediklerini vurguladı. Bu yıl tüm zamanların en yüksek rekoltesinin alınacağını ancak bundan sonraki yıllarda hasat edilen ürün miktarının artarak devam edeceğine dikkat çeken Tiryakioğlu, "Son yıllarda verdiğimiz eğitimler ve danışmanlık ile üreticilerimiz profesyonel tarım yapmaya ve fıstık arazilerini damla sulama modelini kullanarak verimlerini artırdı. Eskiden fıstık kıraç arazilere ekiliyordu ancak profesyonelleşen çiftçimiz son yıllarda daha fazla alanları ekilir hale getirdi. Bizim yaptığımız teşvik çalışmaları da oldu. Bu çalışmaların sonunda geldiğimiz nokta itibariyle Antep fıstığı çiftçisi dünya literatürünü yakaladı. Eskiden 20 yılda verim vermeyen ağaçlar, şimdi profesyonel teknikler ile yetiştirilince 7-8 yıl içinde verim vermeye başladı. Biz bu süreyi daha da aşağı çekmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Fıstıkta bir yılın 'var', bir yılın ise 'yok' olarak kabul edildiğini ancak yapılacak çalışmayla bunu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını da kaydeden Ahmet Tiryakioğlu, bunun sağlanması durumunda gelecek yıllarda daha büyük rekolteler elde edileceğini de sözlerine ekledi.

İKLİM ŞARTLARI REKOLTEYİ ARTIRDI

Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar da bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesinin rekolteyi artırdığını söyledi. 15 yıl önce fıstık rekoltesinin 100 bin ton civarı olduğunu, sonraki süreçte ekim alanlarının artmasıyla miktarın arttığını dile getiren Uçar, "Bu yıl 250-300 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sezon iklim şartlarının iyi geçmesiyle verim arttı. Fıstık ağaçları için en tehlikeli süreç Mart ile Nisan aylarıdır. Bu aylarda da dolu ve don tehlikesi olmadığı için sıkıntı yaşamadık. Yağışlarımız da çok iyi gidiyor dolayısıyla 250 ile 300 bin ton arasında bir fıstık rekoltesi bekliyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak - Son Dakika

Son Dakika

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak         
08:48
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu         
08:44
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?         
08:25
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı         
08:04
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi         
07:36
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı         
07:33
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 09:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP Antep fıstığında tüm zamanların rekolte rekoru kırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]