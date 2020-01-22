Gaziantep ap türkiye raportörü amor, gaziantep'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep ap türkiye raportörü amor, gaziantep'te - Son Dakika

Gaziantep ap türkiye raportörü amor, gaziantep'te

6 saat önce

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'teAVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te mülteci entegrasyonu ve Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerinde belediyelerin rollerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Restoranda düzenlenen toplantıya; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Nacho Sanchez Amor, "Gaziantep'e gelmemin en büyük sebebi, çok büyük bir göç sorunu ile karşı karşıya kalmış olan Türkiye'de bu kentte uygulanmış olan mükemmel bir entegrasyonu yerinde görmek istedim. Ben burada insani bir şekilde yönetilen bu entegrasyon politikalarını yerinde görmek için buraya geldim. AB- Türkiye ilişkileri içinde nasıl daha fazla muhatap ile görüşmeler sağlayabilir, yerel idareler AB nezdinde nasıl temsil edilebilir, bu konuda neler yapılabilir, diye önerilerde bulunmak adına yine buraya gelmek istedim" dedi.

Gaziantep ap türkiye raportörü amor, gaziantep'te

Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
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