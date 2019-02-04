Son Dakika Haberleri: Gaziantep Aranan Saldırgan İntihara Kalkıştı, Polis, Psikolog ve Babası İkna Etti-2

Gaziantep Aranan Saldırgan İntihara Kalkıştı, Polis, Psikolog ve Babası İkna Etti-2

59 dakika önce

Gaziantep ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ-2(Tür: Yurt)

Gaziantep Aranan Saldırgan İntihara Kalkıştı, Polis, Psikolog ve Babası İkna Etti-2, System.String[]
Gaziantep ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
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