Gaziantep Aranan Saldırgan İntihara Kalkıştı, Polis, Psikolog ve Babası İkna Etti-2
59 dakika önce
Gaziantep ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ-2(Tür: Yurt)
Gaziantep
ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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