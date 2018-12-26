Son Dakika Haberleri: Gaziantep Askeri Sevkiyat Sırasında, 1 Yıl Sonra Memleketine Gelen Uzman Çavuş, Annesi ve Nişanlısı...

Gaziantep Askeri Sevkiyat Sırasında, 1 Yıl Sonra Memleketine Gelen Uzman Çavuş, Annesi ve Nişanlısı...

1 saat önce

Askeri sevkiyat sırasında, 1 yıl sonra memleketine gelen uzman çavuş, annesi ve nişanlısı ile buluştuÇankırı'da geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Askeri sevkiyat sırasında, 1 yıl sonra memleketine gelen uzman çavuş, annesi ve nişanlısı ile buluştu

Çankırı'da geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında 1 yıl sonra memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız ise annesi ve nişanlısı ile buluşma fırsatı buldu.

Çankırı'daki 28'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait GZPT, ZPT ve çok sayıda askeri araç ile askeri personelin bulunduğu 40 vagondan oluşan tren İslahiye'deki Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Trenin gara ulaşmasıyla Çankırı'da görev yapan ve 1 yıl sonra ilk kez memleketine gelen Uzman Çavuş Devrim Yağız'ın, annesi Songül Yağız, nişanlısı ve ailesiyle kucaklaşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Tren verilen molanın ardından Suriye sınırına hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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