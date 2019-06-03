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GAZİANTEP Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi

12 dakika önce

Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendiGaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.

Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.
İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ve Ramazan Bayramı öncesi Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı ve çevresinde temizlik yaptı. Ekipler tazyikli su ile yıkadıkları alandaki Atatürk anıtın çevresini de temizledi.
GAZİANTEP Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
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