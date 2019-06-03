GAZİANTEP Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi
12 dakika önce
Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendiGaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.
Atatürk
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Anıtı ve çevresi temizlendi Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.
İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ve Ramazan Bayramı
öncesi Demokrasi Meydanı
'nda bulunan Atatürk anıtı ve çevresinde temizlik yaptı. Ekipler tazyikli su ile yıkadıkları alandaki Atatürk anıtın çevresini de temizledi.
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