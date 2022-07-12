GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü - Son Dakika
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GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü

12.07.2022 18:40

Gaziantep'te bir atık toplayıcı, yer altında kurulu çöp konteynerine düştü.

Gaziantep'te bir atık toplayıcı, yer altında kurulu çöp konteynerine düştü.

Seyrantepe Mahallesi'nde 27 yaşındaki Ahmet Onur, yer altı çöp konteynerinde atık çöp toplamaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

Yer altı konteynerine Onur'un düştüğünü görenler durumu itfaiye ve Şehitkamil Belediyesine bildirdi.

Ekipler, belediye aracıyla çöp konteynerini kaldırıp hafif yaralanan Onur'u bulunduğu yerden kurtardı.

Onur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü
Kaynak: AA

Ahmet Onur, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü - Son Dakika
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