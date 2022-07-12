GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü

Gaziantep'te bir atık toplayıcı, yer altında kurulu çöp konteynerine düştü.
Seyrantepe Mahallesi'nde 27 yaşındaki Ahmet Onur, yer altı çöp konteynerinde atık çöp toplamaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti.
Yer altı konteynerine Onur'un düştüğünü görenler durumu itfaiye ve Şehitkamil Belediyesine bildirdi.
Ekipler, belediye aracıyla çöp konteynerini kaldırıp hafif yaralanan Onur'u bulunduğu yerden kurtardı.
Onur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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