Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu
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GAZİANTEP Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu

42 dakika önce

Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden olduGaziantep'te yaşayan Serdar K. (16), evinde babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kardeşi Ender K.'yi (14) vurdu.

Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu
Gaziantep'te yaşayan Serdar K. (16), evinde babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kardeşi Ender K.'yi (14) vurdu. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ender, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar K., babasına ait tüfeği alarak kardeşi Ender ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada Serdar K., yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşinin göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan Ender, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Ender K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayın ardından tüfeğe el koyan polisler, Serdar K.'yi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.
GAZİANTEP Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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