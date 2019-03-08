Son Dakika Haberleri: Gaziantep Av Tüfeğiyle Oynarken Kendini Vuran 12 Yaşındaki Mehmet Öldü

Gaziantep Av Tüfeğiyle Oynarken Kendini Vuran 12 Yaşındaki Mehmet Öldü

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ballık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Değer, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini alıp, oynamaya başladı. Ancak Mehmet, tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları, jandarma ve 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna çok sayıda saçma isabet eden çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Değer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: DHA

Sabah, Yavuzeli, Gaziantep, Güncel
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