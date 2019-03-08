Gaziantep Av Tüfeğiyle Oynarken Kendini Vuran 12 Yaşındaki Mehmet Öldü
1 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi.
Gaziantep
'in Yavuzeli
ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ballık
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Değer, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini alıp, oynamaya başladı. Ancak Mehmet, tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları, jandarma ve 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna çok sayıda saçma isabet eden çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Değer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: DHA
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