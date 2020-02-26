Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle... - Son Dakika

Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle...

6 saat önce

Gaziantep Ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti AİLEMLE ÇABALIYORUM.

Gaziantep Ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti AİLEMLE ÇABALIYORUM

Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle...

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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