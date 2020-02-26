Son Dakika › Güncel › Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle... - Son Dakika
Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle...
6 saat önce
Gaziantep Ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti AİLEMLE ÇABALIYORUM.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
Gaziantep Ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti AİLEMLE ÇABALIYORUM
Son Dakika Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik