Gaziantep ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti ailemle... - Son Dakika

Gaziantep Ayrılmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu, sağ gözünü kaybetti AİLEMLE ÇABALIYORUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı