Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı ve maçın oynanacağı Alanya'ya hareket etti.