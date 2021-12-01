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GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

01.12.2021 14:29

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun, geldiğine göre biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

Demir, "Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında." dedi.

Annenin de bebeğin yanında olduğunu ifade eden Demir, "Annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan, kanamadan dolayı şu aşamada yetersiz. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati." diye konuştu.

Bu arada, Gaziantep Valisi Davut Gül, bebeği hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G, tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan dün tutuklanmıştı.

GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor
GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor
GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor
GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

İsmail Demir, Gaziantep, Simurg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Babası tarafından darbedilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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