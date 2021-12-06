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Adalet Bakanı Gül'den "ihtisas mahkemeleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den "ihtisas mahkemeleri" açıklaması Açıklaması

06.12.2021 15:31

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni dönemde ihtisaslaşmaya önem verdiklerini belirterek, gelecek hafta yeni ihtisas mahkemelerinin göreve başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni dönemde ihtisaslaşmaya önem verdiklerini belirterek, gelecek hafta yeni ihtisas mahkemelerinin göreve başlayacağını bildirdi.

Gül, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen "32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in, Türkiye ihracatının adeta parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, hukuk ve ekonomi alanındaki reformlarını sürdürdüğünü vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 19 yılda olduğu gibi her alanda çıtayı daha da yükselterek devam ettirmek ana hedefimiz. Bu anlamda vatandaşımızın, milletimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. İşte bu vizyonla ortaya koyduğumuz İnsan Hakları Eylem Planı'nda, yine bu reformların kesintisiz bir şekilde devamı amaçlanmıştır. Çünkü biz, insanımızın özgürlüğünü de sofradaki ekmeği de artırmaya, büyütmeye kararlıyız. Bu konudaki çalışmalarımız, kesintisiz bir şekilde sürdürülmeye devam edecek. Bu konuda, biz milletimize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz. Hükümetimiz de bu anlamda Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu reformları hayata geçirmeye adım adım devam ediyor."

"Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri göreve başlayacak"

Türkiye'nin her alanda büyümesi için durmadan çalıştıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Eylem Planı'nda yer alan, özellikle ihtisaslaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde yeni kararlar alındı. Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri göreve başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakacak, vergi suçlarına özel olarak bakacak. Mahkemeleri ihdas ettik. 15 Aralık itibarıyla başlayacak. Sadece bu davalarla ilgili özel eğitimini almış, yetişmiş ve ihtisası olan, her davaya bakan değil, 'ihtisas olduğu alana bakarım' diyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bunun, hem hukuk hem ekonomik anlamda, vatandaşımıza ve yabancı yatırımcımıza hukuki öngörülebilirlik anlamında, çok önemli katkıları olacaktır. Bunların takibini de çok yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. "

İhracat vurgusu

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatan Gül, ihracatın 216 milyar doları bulduğunu anımsattı.

İhracatın yüzde 95'inin imalat sanayisiyle ilgili ürünlerden geldiğini aktaran Gül, "Türkiye üretiyor, ürettiğini ihraç ediyor, gücüne güç katmaya devam ediyor. İhracat denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden birisi Gaziantep. 2002'de 600 milyar dolar olan ihracat, bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır Gaziantep'te. Sanayicilerimiz de hep birlikte söz verdiler, bunu 12 milyar dolara çıkaracak. OSB'leri artırmalıyız. Hükümet olarak yatırımı, ihracatı, üretimi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için çok önemli hukuki mevzuat adımlarını attıklarını kaydeden Gül, hukuk ve ekonomi güvenliğinin, öngörülebilirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Hukukun engel olmaktan ziyade yük alma işlevi görmesi gerektiğini belirten Gül, "Bizim temel derdimiz bir sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Evden çıkan vatandaşımız, huzur içerisinde geri geliyor ya, işte o, dünyadaki en büyük mutluluktur. İktidar budur, bunu hiçbir şeyle değişmek mümkün değildir. İnsan işinden huzurla geliyorsa, hanenin huzurunu artırabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var"

Bütün engellere rağmen dar gelirlinin, asgari ücretlinin ve istihdam sağlayanın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek değiliz. Bunları yok sayacak değiliz. Bunları görerek sorunları çözme kararlılığındayız. Bu sorunları, halının altına süpürmeden çözme iradesini ortaya koyarak, yolumuza devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak, milletimizin bu anlamdaki beklentilerini yerine getirmek için, ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat vermeden daha yapacak çok işimiz var. Fabrikaların bacasını tüttürecek daha fazla iş ve istihdam sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda Gaziantep çok büyük bir model olmuştur."

Açılışa, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile diğer davetliler katıldı.

Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemeleri açıklaması Açıklaması

Adalet Bakanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den 'ihtisas mahkemeleri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den "ihtisas mahkemeleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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