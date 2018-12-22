Son Dakika Haberleri: Gaziantep Bakan Kurum: İmar Barışından 9 Milyon 210 Bin Vatandaşımız Yaralandı

Gaziantep Bakan Kurum: İmar Barışından 9 Milyon 210 Bin Vatandaşımız Yaralandı

4 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak içir geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yaralananların son rakamını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak içir geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yaralananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'mizde bugüne kadar imar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. ve bedelde 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:43 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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