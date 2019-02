Gaziantep Bakan Kurum Önümüzdeki 20 Yıl İçinde Riskli Bina Kalsın İstemiyoruz

Bakan Kurum Önümüzdeki 20 yıl içinde riskli bina kalsın istemiyoruz Murat Kurum , kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirterek, Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye 'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz dedi. Sabah saatlerinde Gaziantep 'e gelen Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çiftçiye nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'in de katıldığı törende konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı 11 maddelik manifestonun 8 maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgi ilgili olduğunu dile getirdi. Bakanlıkla ilgili konular hakkında yapılacakları anlatan Bakan Kurum şunları söylediBu konuların başlıklarına baktığınızda artık şehir planlarının 50-100 yıllık olmasını içeren ve içerisinde, hakkaniyet ve vatandaşların rızası ile yeni şehir planları yapılacak. Bu şehir planları da bütün şehrin geleceğini, tarım, turizm, sanayi şehirdeki tüm sektörlerin geleceğini ilgilendirecek şekilde, bir çalışma yapılmasıydı. İkinci önemli maddemiz kentsel dönüşümdü. Kartal 'da geçtiğimiz günlerde 21 canımız gitti. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Kartal'da yıkılan binamızın etrafındaki 9 riskli binayı daha boşalttık ve 158 vatandaşımızın taşınma işi bugün itibari ile tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz bölgedeki 9 binanın da yıkımını gerçekleştirecek. Bunları yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma için ilgili bakanlıklarımızla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5'er bin lira verdik ve onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Yine evi yıkılacak riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza da bin 500 liraya kadar kira yardımı yapıyoruz. Evin eşyası için evine giremeyen vatandaşlarımıza da taşınması ve eşyasını alabilmesi için yaklaşık 40 bin lira devletimiz yardım ediyor.KENTSEL DÖNÜŞÜM GENELGESİRiskli binaların yıkılmasına müteakip TOKİ ve İller Bankası eliyle birçok yerde yapıldığı gibi vatandaşı mağdur etmeden kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Kurum, şöyle devam ettiManifesto çerçevesinde tüm bakanlıklarımız kentsel dönüşümle ilgili her noktada çalışıyor. Dün 81 ile genelge yayınladık. Şehirde ne varsa vatandaşın canını malını riske atan bir durum söz konusu ise 3 ay içinde bütün belediye başkanlarımız bunları tespit edecekler. Bunları öncelik sırasına göre de bir kentsel dönüşüm strateji planı getirecekler. Çerçevesinde kentsel dönüşümü hızlı etkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde vatandaşımızın mağdur etmeyecek şekilde bu dönüşüm için inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Bu noktada bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar, belediyelerimizle bu süreci yöneteceğiz. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artık Türkiye'de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir daha analar ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. Buna ilişkin kararlıyız. 81 ilimizde de bu çalışmayı kararlı şekilde yürüteceğiz.Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından 350 çiftçiye 350 ton tohumluk nohut ile bez torba dağıtımı yaptı.